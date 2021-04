Feyenoord-huurling deelt De Graafschap enorme dreun uit, remise NAC en Cambuur zet reuzenstap

Grote man aan Dordtse zijde was Feyenoord-huurling Naoufal Bannis, die na rust voor de 0-2 en 0-3 zorgde. Voor de onderbreking had Nikolas Agrafiotis de bezoekers verrassend op voorsprong geschoten. Kansloos was De Graafschap zeker niet. De ploeg van Mike Snoei ondernam liefst twintig pogingen, maar het leverde geen succes op. Ted van de Pavert haalde het laatste fluitsignaal niet. Hij werd tien minuten voor tijd weggestuurd na een tweede gele kaart.

De promotiekandidaat kreeg daarmee een keiharde tik in strijd om het felbegeerde eredivisieticket. De Graafschap zakte door de nederlaag naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De schade viel nog enigszins mee, omdat mede-kandidaat NAC Breda twee dure punten verspeelde op bezoek bij Jong Ajax. De Brabanders kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Remise Go Ahead

Go Ahead Eagles en Roda JC hebben elkaar in evenwicht gehouden in een matig duel in Deventer (0-0). De ploeg van Kees van Wonderen hield weliswaar opnieuw de nul, maar liep averij op in strijd om promotie.