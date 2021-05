Feyenoord-huurling Wehrmann scoort in gewonnen Zwitserse bekerfinale met FC Luzern

Wehrmann vertrok begin februari op huurbasis naar Zwitserland. Daar speelde hij sindsdien 25 wedstrijden: 19 in de competitie en vijf in de beker. Vanmiddag maakte hij zijn eerste goal voor FC Luzern, dat op de vijfde plaats eindigde in de Swiss Super League. Wehrmann werd vorig seizoen nog verhuurd aan FC Dordrecht, waarvoor hij 24 keer in actie kwam. In de eerste seizoenshelft speelde Werhmann nog negen duels (149 minuten in totaal) voor Feyenoord, maar de club besloot hem begin dit jaar toch te verhuren.



Zijn huurperiode in Zwitserland loopt nu af en in Rotterdam heeft het talent uit de eigen opleiding nog een contract tot de zomer van 2022. Feyenoord is tevreden over de ontwikkeling van Wehrmann en lichtte in maart de optie in het aflopende contract, waardoor een langere verbintenis een feit werd. De verwachting is dat de nieuwe hoofdtrainer Arne Slot hem in de voorbereiding een serieuze kans zal geven.