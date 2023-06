Feyenoord huurt Gambiaanse buitenspeler Yankuba Minteh (18) van Newcastle United

Fortuna Sittard strikt Danny Buijs als nieuwe trainer: ‘Hij was vanaf het begin onze eerste keuze’

Danny Buijs is de nieuwe trainer van Fortuna Sittard. Hij volgt in Limburg de Spanjaard Julio Velázquez op, die vorige maand na ‘onderling overleg’ stopte als oefenmeester van de eredivisieclub. Buijs was laatstelijk actief als coach van het Belgische KV Mechelen. Daar werd hij in oktober al na vier maanden ontslagen.