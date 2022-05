Feyenoord in eredivisie met de handrem erop? ‘Je been er half in zetten, dát levert juist blessures op’

Door Mikos Gouka



Bryan Linssen zei het echt. In de kleedkamer van het Stade Vélodrome in Marseille was het na afloop toch echt al over de wedstrijd tegen PSV gegaan. Waar de aanhang van de Rotterdammers vooral bezig is met de vraag hoe er eind deze maand moet worden afgereisd naar Tirana en of er toegangskaarten voor de finale tegen AS Roma klaarliggen, peinst Feyenoord er niet over om alleen nog maar naar de finale van de Conference League toe te leven.