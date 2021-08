Feyenoord kan in slaapverwekkend oefenduel uitgekleed ADO niet verslaan

Het was een lange zit voor de supporters van Feyenoord, die vanmiddag waren afgekomen op het oefenduel met ADO Den Haag in de Kuip. Uiteindelijk zagen ze dat hun club in de 120 minuten durende ontmoeting met de eerstedivisionist niet verder kwam dan 1-1.

De wedstrijd duurde vanmiddag vier maal dertig minuten. Het gros van de Feyenoord-spelers die komende donderdag in actie komen tegen FC Luzern, speelden alleen het eerste half uur. Doelman Justin Bijlow ontbrak tegen ADO Den Haag, omdat hij volgens coach Arne Slot griepverschijnselen heeft. In Zwitserland is hij normaal gesproken wel gewoon van de partij namens de Rotterdamse club.

Nieuweling Gernot Trauner maakte tegen ADO Den Haag zijn officieuze debuut in het shirt van Feyenoord. De Oostenrijker maakte een stabiele indruk en blijkt een goede inspeelpass in de benen te hebben. Al werd hij nauwelijks echt op de proef gesteld. En zo konden er toch al weinig conclusies worden getrokken uit de wedstrijd die ronduit slaapverwekkend was en waarin in de eerste wedstrijddelen voornamelijk Feyenoord tot wat kansen kwam tegen de kwalitatief uitgeklede eerstedivisionist. Onder anderen Wouter Burger, Robert Bozeník en Christian Conteh, die later uitviel met een blessure, testten de kwaliteiten van ADO Den Haag-keeper Luuk Koopmans.

Conteh deed het overigens niet onaardig in de minuten dat hij meedeed. Datzelfde gold voor verdediger Ramon Hendriks, die een half uur prima functioneerde als rechts- en linksback en zich eveneens probleemloos staande hield in het hart van de defensie. Verder was het verre van opwindend wat de 7500 toeschouwers voorgeschoteld kregen in de Kuip. Pas in de slotfase van de gewoonlijke speeltijd van negentig minuten, tekende Bozeník vanaf de strafschopstip voor 1-0 namens de ploeg van Slot.

In het vierde half uur zag ADO Den Haag via Yanya Boussakou kans om de gelijkmaker aan te tekenen tegen de Rotterdamse reserves. Eindstand in de Kuip: 1-1.

