Feyenoord kiest voor oude en vertrouwde aanpak

Door Mikos Gouka



De club die trainer Giovanni van Bronckhorst zelfs na een record­reeks aan nederlagen gewoon liet zitten, stuurde deze week wél zonder pardon het hoofd opleidingen de laan uit. Richard Grootscholten stond sinds de zomer van 2016 aan het roer van de jeugdopleiding van Feyenoord, maar de directie vond het welletjes zo. De vraag is dan: hoe slecht moet Grootscholten (54) hebben gefunctioneerd in de ogen van een clubleiding die de afgelopen jaren niet bepaald uitblonk op het onderdeel ‘doorpakken’ of ‘doorselecteren’?



‘Een verschil van inzicht’, stond in het persbericht. Grootscholten krijgt een afkoopsom en zwijgt, de clubleiding houdt eveneens de kaken op elkaar. Op trainingscomplex Varkenoord weten insiders wel waar het aan schortte, maar niemand zegt het hardop. Grootscholten? Die had nauwelijks nog draagvlak bij het leeuwendeel van de jeugdtrainers, van wie Gaston Taument en Cor Adriaanse al jarenlang bepalend zijn. De vaak te bescheiden Grootscholten kreeg de handen niet op elkaar voor de nieuwe methoden die hij graag wilde invoeren. Mental coaches, externe bureaus met adviezen, fysieke trainers: bij Feyenoord leverde het vooral chagrijn op. Ook het recente nieuws dat niet Feyenoord, maar Ajax nauw gaat samenwerken met Sparta en met het qua jeugdopleiding zo geroemde Westlandia uit Naaldwijk – de club waar Grootscholten kind aan huis is – was meer dan een smetje.