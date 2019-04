Feyenoord komend seizoen ook actief in beloftencompetitie voor vrouwen

Container supporters­groep Willem II gaat in vlammen op, club doet aangifte

10:13 TILBURG - In het stadion van voetbalclub Willem II is vrijdagmorgen een opslagcontainer van supportersgroep Tilburg Tifosi in vlammen opgegaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Willem II gaat bij de politie aangifte doen van brandstichting.