Feyenoord kroont zich voor de zestiende keer in de geschiedenis tot landskampioen

De spelers vielen elkaar juichend in de armen, de technisch staf maakte een rondedansje en de wisselspelers stormden het veld in toen Allard Lindhout voor het laatst op zijn fluit had geblazen. Er was een tijd dat de beleidsbepalers in de Kuip gevangen zaten in web dat zelf gesponnen was. Om weer echt een rol van betekenis te kunnen spelen, kon eigenlijk alleen een nieuw stadion de club nog redden, was de stellige mening in de Kuip.

Lees ook PREMIUM Arne Slot is de nieuwe Nederlandse meester: met deze methode loodste hij Feyenoord naar de 16de titel

Dat idee, ook toen het volledig onuitvoerbaar bleek, bleef de club maar in een houdgreep houden. De titel in 2017 zou een incident zijn gezien het gigantische verschil in budget met Ajax en PSV. Dat bleek het ook te zijn, maar het toonde wel aan dat geld alleen niet bepalend is in de eredivisie.

Volledig scherm Feyenoord kampioen van Nederland. © ANP

Reacties van de kampioenen

Benieuwd hoe de kersverse kampioenen van Feyenoord de landstitel beleven? In ons liveblog mis je niets van de feestvreugde in Rotterdam. Foto's, video's, sfeer, opmerkelijke gebeurtenissen én natuurlijk de reacties van de spelers, staf en bestuursleden.

De titel die Feyenoord dit seizoen pakte kan best eens een startsein voor meer moois zijn. Er is namelijk beleid gevoerd in Rotterdam. Algemeen directeur Dennis te Kloese, in de praktijk ook dagelijks technisch directeur, wilde dat het in Rotterdam over voetballen zou gaan en dat gebeurde.

Volledig scherm Feyenoord kroont zich tot kampioen van Nederland. © Pim Ras fotografie

Dat er een streep ging door de nieuwbouwplannen, die zeker ook werden aangejaagd in het Rotterdamse stadhuis waar de selectie maandag neerstrijkt voor de ongetwijfeld intense huldiging, was voor Te Kloese geen probleem. ,,Er was geen geld en geen bouwer. En het plan aanpassen, hoe vaak kun je met de kaasschaaf over een plan heen? Wat gaan we doen om te bezuinigen, de doelpalen eruit trekken?’’, zei Te Kloese al.

Arne Slot gouden greep

Nee, in de Kuip gaat het eindelijk vooral over voetbal. In gang gezet door de Deense technisch directeur Frank Arnesen, die de scouting volledig vernieuwde en bij de ingeslapen jeugdopleiding op Varkenoord en het verouderde gedachtegoed overboord gooide. Maar als er ooit een derde boek van de Deen zou uitkomen waarin hij weer terugkijkt op zijn carrière zal hij vast het aantrekken van Arne Slot als zijn grootste zet in zijn Rotterdamse periode moeten noemen. De jonge trainer kreeg Feyenoord aan het aanvallen, duidelijk veel fitter dan voorheen en koppelde zijn ideeën ook nog eens aan klinkende resultaten.

Huldiging Feyenoord morgen live te volgen

Maandag wordt Feyenoord gehuldigd in Rotterdam. Dat volg je morgen via een livevideo op onze website!

Het maakte dat in de Kuip voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles eigenlijk iedereen al feest vierde voor arbiter Allard Lindhout überhaupt had laten aftrappen. Lee Towers was er, uiteraard. Er was een enorm spandoek zo groot dat je je af kon vragen hoe zoiets in een korte tijd kan worden gefabriceerd. En er was ‘Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag’ als lijflied. En toen de bal eindelijk rolde, waren er treffers. De eerste van Oussama Idrissi en de tweede van de nieuwe volksheld Santiago Giménez. De Kuip vierde feest, de zestiende landstitel was halverwege de eerste helft al binnen.

Bekijk hier de AD-serie: ‘Het wonderjaar van Feyenoord’. Hierin blikken we met Mikos Gouka, Sjoerd Mossou en Willem van Hanegem terug. Van de teleurstelling in Tirana tot en met het kampioensduel. (tekst gaat verder onder de video)

Tweede helft formaliteit

Vervolgens begon het lange wachten. De tweede helft moest uiteraard worden gespeeld, maar niemand achtte de bezoekers uit Deventer in staat om de achterstand nog weg te werken. Al zag de ploeg van René Hake voor de pauze arbiter Allard Lindhout wel doen alsof zijn neus bloedde toen Bas Kuipers neerging binnen de beruchte lijnen na contact met Marcus Pedersen. Vervolgens kopte Mats Wieffer nog een voorzet bijna achter zijn eigen keeper Justin Bijlow. Maar het waren allemaal voetnoten in het volksfeest in Rotterdam, niet alleen in de Kuip maar ook op talloze plekken in de binnenstad waar fans bij elkaar kwamen om hun helden de landstitel én een plek in de Champions League te zien pakken.

Rene Haké zei vooraf met een knipoog dat hij nog wel iets verwachtte van zijn collega Arne Slot omdat Go Ahead Eagles punten afhandig had gemaakt van Ajax. Een klein presentje, al was het maar een flesje wijn. Maar ook zonder de hulp uit Deventer had Feyenoord de landstitel wel opgeëist. De Rotterdammers bleken in de eredivisie simpelweg een maatje te groot voor de concurrentie.

Volledig scherm Feyenoord-fans met de kampioensschaal. © Pim Ras fotografie

Prachtgoal Paixão

De treffer van Igor Paixão, na de pauze, pompte het feestgevoel nog maar eens op. De Braziliaan krulde de bal langs keeper Jeffrey de Lange in de bovenhoek en vierde de goal bij de bank met de wisselspelers om nog maar eens uit te stralen dat het huidige Feyenoord de laatste maanden veel meer was dan elf spelers. ‘Kampioenen’ klonken het minutenlang. En uiteraard werd ook Arne Slot verbaal niet vergeten.

De trainer kondigde op vrijdag voor de wedstrijd aan dat hij pas zou zwaaien naar de zijn naam scanderende aanhang als de buit echt binnen was. Dat was in zijn ogen nog niet na 3-0. Slot bracht Quinten Timber en Alireza Jahanbakhsh voor Sebastian Szymanski en Igor Paixão om nog op zoek te gaan naar de 4-0. Die kwam er niet. Wel de zwaaiende hand van Slot. Als teken dat de schaal definitief naar Feyenoord zou gaan. Al was hij misschien wel de laatste die daar nog van overtuigd moest worden in de Kuip.

‘Kameraden’

Begin juni verschijnt het boek ‘Kameraden, het ongelooflijke kampioensjaar van het Feyenoord’. ‘Kameraden’ brengt een heel seizoen in kaart, van de eerste tot de laatste wedstrijd, van voorbereiding tot huldiging. Het boek beschrijft het werk en het leven van trainer Arne Slot, de lof van Willem van Hanegem, de gepassioneerde clubliefde van de fans en vertelt ook het ultieme verhaal over hoe uit een groep spelers uit verre landen zo snel een succesformatie ontstond. ‘Kameraden’ is een uitgave van het AD, telt 234 pagina’s en kost 24,95 euro. Wie het spectaculaire kampioensjaar in mooie woorden en unieke sportfotografie voor altijd in zijn boekenkast wil hebben, bestelt het nu alvast via AD.nl/kameraden.’ Volledig scherm De cover van het kampioensboek van Feyenoord. © Pim Ras

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal