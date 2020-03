Feyenoord laat Opel staan en stapt over op BMW

Statistie­ken­bu­reau rekent voor: Ajax met gemak kampioen

12:48 Het is nog maar de vraag of en hoe de voetbalcompetities in Europa worden afgemaakt. Statistiekenbureau Gracenote maakte op basis van hun database met ongekend veel gegevens al wel een prognose voor de eindstanden in Europa. Hun voorspelling: Ajax wordt met zes punten verschil kampioen.