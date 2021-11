Feyenoord lijkt met uitblinker Aursnes de nieuwe El Ahmadi te hebben gevonden

SamenvattingFredrik Aursnes was één van de uitblinkers bij Feyenoord tegen Union Berlin. De Noorse middenvelder is volgens trainer Arne Slot te goed voor de bank, maar de bij Molde weggehaalde international kan zich wel vinden in het feit dat Orkun Kökcü en Jens Toornstra af en toe de voorkeur krijgen.

Door Mikos Gouka



,,We hebben veel concurrentie. Feyenoord heeft een goede selectie en dat laten we ook zien”, zegt Aursnes. Slot was lyrisch over de Noor na afloop. ,,Ik vond veel spelers bij ons goed spelen, maar er was er eentje die ik echt heel goed vond en dat was Aursnes”, zei Slot.

De Noor zelf bleef bescheiden. Met Molde deed hij het afgelopen seizoen uitstekend in de Europa League. ,,Of ik overeenkomsten zie met Molde en dit Feyenoord? Molde was echt de underdog in die wedstrijden. Of Feyenoord dat niet is? Het hangt van de tegenstanders af natuurlijk maar Molde had dat meer, denk ik. Feyenoord is echt een team, we blijven maar rennen en gaan.”

Volgens Slot kan Feyenoord gek genoeg harder werken dan de tegenstanders. ,,En dat kan het verschil maken”, zegt Slot. ,,Ik heb het dan niet over schoppen en slaan en slidings maken, maar wel op de manier waarop je terugsprint als we de bal hebben verloren bijvoorbeeld. Het veld in Berlijn was door de regen zwaar, maar Aursnes leek daar weinig last van te hebben. Hij beweegt heel makkelijk, is snel en net als tegen Sparta versnelt hij ons spel.”

Het lijkt alsof Feyenoord eindelijk de nieuwe Karim El Ahmadi heeft gevonden. De Noor hoopt er tegen AZ weer bij te zijn. ,,En dan is er de belangrijke interlandperiode en komen we met Noorwegen naar Nederland. Ja, ik ben opgeroepen. Of we in de Kuip een kans maken tegen Nederland zonder Haaland? Ja, dat denk ik en daar moeten we in geloven.”

Zoals Feyenoord heilig gelooft in een mooie Europese campagne dit seizoen. ,,De steun van de fans in uitwedstrijden is gigantisch. Berlijn uit was een mooie ervaring en nu verder doortrekken”, zegt Aursnes.

