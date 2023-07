Feyenoord loopt na twee zeges eerste ‘averij’ op in voorbereiding

Na overwinningen op PEC Zwolle en Club Brugge, heeft Feyenoord zijn derde oefenwedstrijd in de voorbereiding gelijkgespeeld tegen het Belgische Union St. Gillis. Het duel eindigde vanmiddag in 0-0.

Trainer Arne Slot gaf in Barendrecht twee verschillende elftallen een halve wedstrijd speeltijd tegen de Belgische club. Eerder gaf de oefenmeester al aan dat hij deze weken zoveel mogelijk spelers aan het werk wil zien, ook bijvoorbeeld de van FC Utrecht teruggekeerde Ramon Hendriks. De linker centrale verdediger deed het in de tweede helft naar behoren tegen de ploeg waar voormalig Feyenoorder Bart Nieuwkoop de aanvoerdersband droeg.



Veel verheffende momenten voor beide doelen vielen niet te noteren in Barendrecht, waar Gernot Trauner en Patrik Walemark nog niet in actie kwamen namens de Rotterdamse club omdat ze herstellende zijn van blessureleed. Santiago Giménez ontbreekt nog altijd vanwege zijn deelname met Mexico aan de Gold Cup.