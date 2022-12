Feyenoord maakt gehakt van FC Emmen: Patrik Walemark slaat opnieuw tweemaal toe in oefenduel

Feyenoord heeft de voorbereiding op de tweede seizoenshelft afgesloten met een simpele zege op FC Emmen. In de benefietwedstrijd waren de Rotterdammers met 5-0 te sterk. Fikse tegenvaller was het uitvallen van Quinten Timber, die al voor rust naar de kant moest vanwege een blessure. Over de ernst van zijn kwetsuur is nog niets bekend.

De blessure bij Timber vormde het enige smetje op een verder uitstekende middag voor Feyenoord, dat na dertien minuten op voorsprong kwam. Een mislukt hakje van Igor Paixão belandde voor de voeten van Patrik Walemark, die eenvoudig kon binnentikken. Vier minuten later verdubbelde de Zweed de score met een droge schuiver in de verre hoek. Hij bekroonde zijn sterke voorbereiding met opnieuw een dubbelslag. Walemark was afgelopen vrijdag in het oefenduel met Go Ahead Eagles ook al tweemaal trefzeker.

Feyenoord speelde bij vlagen frivool en was uiterst dominant. Emmen kwam er simpelweg niet aan te pas. Na een uur spelen stuurde Arne Slot liefst tien andere spelers het veld in bij Feyenoord. Zij bepaalden de eindstand uiteindelijk op 5-0. Oussama Idrissi zag zijn van richting veranderde schot tegen het net ploffen. Een kwartier voor tijd tekende Marcus Pedersen voor de fraaiste treffer van de middag. De rechtsback kapte naar binnen en krulde de bal met zijn linkerbeen fraai in de kruising. De van een blessure herstelde Danilo zorgde uiteindelijk voor het slotakkoord. De Braziliaan schoot oog in oog met de keeper beheerst raak.

Bijlow terug

Bij Feyenoord keerde Justin Bijlow terug tussen de palen. De sluitpost ontbrak de afgelopen weken vanwege zijn deelname aan het WK in Qatar, maar begon tegen Emmen aan de aftrap. Ook Jacob Rasmussen kreeg rechts achterin een basisplaats. De Deense linkspoot nam de plek over van de langdurig geblesseerde Gernot Trauner. Hij is vanwege een operatie maanden niet inzetbaar.

Feyenoord opende de stadionpoorten van de Kuip om geld in te zamelen voor de Feyenoord Foundation. Het treffen met de nummer zestien van de eredivisie betekende het einde van de oefencampagne van de Rotterdammers. De koploper van de eredivisie won daarin van KV Oostende (2-0), Strasbourg (0-1) en Go Ahead Eagles (7-4). Alleen Stade Rennais was te sterk (2-1 nederlaag). Feyenoord hervat de eredivisie op 8 januari met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.