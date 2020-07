Feyenoord maakt komst Conteh officieel

Contract tot 2024Feyenoord heeft donderdagochtend de komst van Christian Conteh bekendgemaakt. De twintigjarige aanvaller komt over van Sankt Pauli en tekent een contract tot medio 2024 in Rotterdam.

Conteh speelde vanaf 2017 in de jeugd van Sankt Pauli en speelde daar vooralsnog negen wedstrijden in de hoofdmacht. In juli 2019 debuteerde hij in de ploeg waar ook Henk Veerman speelt en hij scoorde meteen tegen Arminia Bielefeld. Door een hardnekkige hamstringblessure kwam de jongeling echter niet verder dan negen wedstrijden, waaronder twee in het Duitse bekertoernooi. Feyenoord ziet in de 20-jarige aanvaller iemand die de club op termijn aan een flinke transfersom moet kunnen helpen. De linkerspits wordt niet naar Rotterdam gehaald als alternatief voor de geblesseerde Luis Sinisterra. ,,Conteh is echt iemand voor de toekomst’’, klinkt het in Rotterdam.

,,We houden Conteh al een tijdje in de gaten. Hij is razendsnel, heeft een goede actie en is iemand die achter de linies voor een flinke dosis gevaar kan zorgen. Deze jongen heeft veel potentie, en we willen hem dan ook de tijd, ruimte en aandacht geven om die verder te ontwikkelen", vertelt Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, op de website van de Rotterdammers.

Conteh werd woensdag medisch gekeurd in de Kuip. Inmiddels is de nieuweling van Feyenoord terug naar Duitsland gereisd, waar hij de voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen zal afwachten. Welk bedrag er met de transfer gemoeid is, is onbekend. Eerder al haalde Feyenoord Mark Diemers binnen.

Volledig scherm Christian Conteh. © BSR/Soccrates