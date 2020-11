Feyenoord maakt werk van komst investeerder

De Rotterdammers hebben het in financieel opzicht lastig en worden al geruime tijd in verband gebracht met investeerders, ook vanuit het buitenland. ,,Feyenoord heeft de ambitie om structureel mee te doen om de prijzen en de club naar een hoger sportief niveau te brengen, zowel nationaal als internationaal", staat in een verklaring op de clubwebsite. ,,Het externe kapitaal is nodig om deze ambitie te realiseren en zal aangewend worden om verder te investeren in de selectie, het scoutingsapparaat en de jeugdopleiding."