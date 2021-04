Feyenoord mist vier spelers tegen Fortuna vanwege coronabesmetting: ‘Ja, ook basisspelers’

Feyenoord moet het komende zondag (12.15 uur) in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard doen zonder vier spelers, nadat een speler positief werd getest op corona. Het is nog niet duidelijk om welke spelers het gaat.

Uit een eerder deze week afgenomen coronatest is gebleken dat een Feyenoord-speler positief is getest op corona. Het is de eerste keer sinds begin oktober dat een selectiespeler van Feyenoord positief test.



De bewuste speler werd eerder deze week tussentijds getest nadat hij symptomen kreeg. Preventief is nog een drietal spelers in quarantaine gegaan, omdat zij langer dan een kwartier nauw in contact zijn geweest met de positief geteste speler. Dit kwartet maakt komende zondag dus in elk geval ook geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie.

In de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard van aankomende zondag is de complete selectie en de staf van Feyenoord vrijdagochtend getest op corona. De club volgt hierin het protocol van de KNVB dat opgesteld is op basis van de richtlijnen van de RIVM. De testuitslagen volgen uiterlijk zaterdagochtend. ,,Het is de eerste keer sinds oktober dat we hiermee te maken hebben, dat hakt er aardig in”, zei Advocaat, die vanwege privacyredenen niet mag zeggen om welke spelers het gaat. ,,Ja, er zitten spelers bij die ik wilde opstellen. Vanochtend zijn we allemaal weer getest, we weten niet wat hier weer uitkomt. Er kunnen er best meer bij komen.”

De Deense spits Nicolai Jørgensen ontbreekt tegen Fortuna vanwege een enkelblessure. Jørgensen liet zich vrijdag onderzoeken in het ziekenhuis. ,,Het is afwachten wie er voor zondag beschikbaar zijn. Lastig? Ja, maar je moet als trainer altijd uitgaan van de spelers die je hebt en niet zeuren over de spelers die je niet hebt. Ik moet werken met de groep die ik heb.”

De Hagenaar bekende op de persconferentie dat hij zich gezien zijn leeftijd enige zorgen maakt. ,,Deze week had ik bij Luis Sinisterra mijn arm om zijn nek, om hem te vertellen wat hij fout deed tegen FC Emmen. Dat doe je heel snel, zonder er bij na te denken”, zei Advocaat. Feyenoord heeft met Casper van Eijck een gerenommeerde clubarts, die ook in het Erasmus MC werkt. ,,Ik vroeg al aan Casper of hij stiekem even in die la met vaccins kan duiken, maar dat lukte niet”, zei Advocaat met een knipoog. ,,Maar ik ben snel aan de beurt hoor. Misschien ga ik straks wel even bellen, dat schijnt te helpen zeggen ze.”

Feyenoord staat momenteel op de vijfde plaats in de eredivisie met 48 punten na 27 duels. Fortuna staat op de elfde plaats. Feyenoord gaat volgende week zondag op bezoek bij FC Utrecht. De ploeg van trainer Dick Advocaat dreigt na dit seizoen nog te moeten deelnemen aan de play-offs om Europees voetbal te halen.

Zeven spelers keerden deze week terug in Rotterdam na interlandverplichtingen met hun land: Steven Berghuis (Nederlands elftal), Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida (EK met Jong Oranje), Orkun Kökcü (Turkije), Uros Spajic (Servië) en Robert Bozenik (Slowakije). De Zuid-Amerikaanse internationals Marcos Senesi (Argentinië) en Luis Sinisterra (Colombia) bleven in Rotterdam, omdat de WK-kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika vanwege alle reisrestricties als gevolg van het coronavirus werden afgelast.

