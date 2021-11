Feyenoord na gemiste kans over titelrace: ‘Het zou heel gek zijn als dat niet zou spelen’

Coëfficiënten Indrukwek­ken­de inhaalrace Nederland krijgt vervolg: virtueel twee Champions Lea­gue-tic­kets in handen

Na een opnieuw sublieme week in Europa heeft het Nederlandse voetbal de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst weer virtueel in handen. De Nederlandse ploegen bleven alle vijf ongeslagen én blijven (mogelijk) ook na de jaarwisseling actief over de grenzen. De stand van zaken in vier hoofdstukken.

26 november