Feyenoord na ruime zege op Fortuna Sittard weer tweede in eredivisie

Feyenoord had geen kind aan Fortuna Sittard: 5-0. Spits Bryan Linssen benutte de wedstrijd om zijn fraaie statistieken verder op te vijzelen. De Limburger is nu zelfs topscorer van de eredivisie.

Door Mikos Gouka



Trainer Arne Slot kan donderdagavond als Feyenoord tegenover Maccabi Haifa staat veel spelers rust geven. De laatste poulewedstrijd in groep E gaat immers alleen nog om de wedstrijdpremie die de UEFA moet uitkeren. Maar Slot zag tegen Fortuna Sittard dat zijn spelers ook niet tot op de bodem hoefden te gaan om de volle buit te pakken. Feyenoord was heer en meester. Al snel zorgde Guus Til, op aangeven van Linssen voor de openingstreffer met een subtiel stiftballetje over keeper Yanick van Osch heen.

Til werd door die treffer heel even gedeeld topscorer van de eredivisie met Ajacied Haller. Maar Bryan Linssen voegde zich bij dat duo en ging er snel overheen. De Limburger maakte zijn negende en tiende treffer van het eredivisie-seizoen. De kopballen van de spits waren prima en bezorgde hem de status van topscorer van de eredivisie. Linssen (105 goals) evenaarde Mateja Kezman (105) op de zesde plaats van de eredivisie-topscorerslijst van deze eeuw. Matthew Amoah (113) is de volgende op de lijst. Linssen maakte bovendien 7 van zijn 18 eredivisie-goals namens Feyenoord met het hoofd.

Volledig scherm Bryan Linssen (r) en Guus Til. © Pim Ras Fotografie

Linssen kopte ook de 4-0 klaar voor Luis Sinisterra, maar dat was het resultaat van een tikkeltje geluk omdat de spits graag zelf had willen afronden maar de bal verkeerd raakte. Het leverde hem wel prachtige statistieken op: twee goals en twee assists tegen een voormalig werkgever. Linssen heeft 10 doelpunten gemaakt in dit eredivisie-seizoen. Zijn persoonlijke record in de eerste seizoenshelft is ook 10 eredivisie-treffers, voor Vitesse in 2019/2020. Linssen heeft nog kansen in 2021 om zijn meest productieve seizoenshelft ooit te noteren.

Volledig scherm Alireza Jahanbakhsh kopt de 5-0 binnen. © ANP

Alireza Jahanbakhsh knikte de 5-0 nog binnen. Fortuna Sittard snakte in de Kuip toen al heel lang naar het einde. De Limburgers boffen dat PEC Zwolle er ook al geruime tijd niets van maakt dit seizoen en Sparta in het zicht blijft, maar zo spelend lijkt alle hoop op handhaving nu al bijna opgegeven.



Bij Feyenoord neemt de hoop op een topseizoen juist toe. De ploeg, waar ook Mark Diemers en Naoufal Bannis speeltijd krijgen, staat inmiddels weer op slechts één puntje van Ajax. Volgende week in de Euroborg tegen FC Groningen moet die marge worden gehandhaafd waarna de formatie van Slot de kans krijgt om in de klassieker in de Kuip op 19 december de koppositie in de eredivisie te pakken.

Volledig scherm Feyenoord-trainer Arne Slot (r) voor de wedstrijd met Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee. © ANP

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's.