Feyenoord neemt afscheid van Jan Wouters

Wouters kwam voor het seizoen 2015/2016 naar Rotterdam en werd daar met Jean-Paul van Gastel assistent van Van Bronckhorst. Daarvoor was Wouters hoofd jeugdopleiding van het Turkse Kasimpasa en ook even interim-trainer. Van 2011 tot 2014 had Wouters FC Utrecht onder zijn hoede.

Technisch directeur Martin van Geel: ,,Vanaf dag één en tot en met de dag van vandaag zijn we zeer tevreden over Jan. Hij is een zeer loyale en ervaren professional. Mede dankzij zijn goede werk zijn de afgelopen drie jaar vier prijzen binnen gehaald. Dat de directie toch besloten heeft niet te verlengen, is puur omdat we denken dat het goed is als er na een aantal jaren weer een nieuwe impuls wordt toegevoegd aan de trainersstaf."