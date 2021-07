Feyenoord neemt afstand van ‘walgelijk spandoek’ gericht aan Steven Berghuis

,,Feyenoord neemt nadrukkelijk afstand van de zeer kwetsende en bedreigende uitlatingen, zoals het walgelijke spandoek gericht aan Steven Berghuis dat op sociale media rondgaat, en roept op hiermee te stoppen", zo schrijft Feyenoord op Twitter.



Op social media circuleert een foto waarop een spandoek te zien waarbij er vinkjes staan achter de namen van ‘Polletje’ en Peter R. de Vries. ‘Polletje’ is Ajax-supporter Martin van de Pol, die dit jaar op klaarlichte dag geliquideerd werd. Peter R. de Vries overleed deze week aan de gevolgen van de schietpartij van vorige week in Amsterdam. Ook de naam van Steven Berghuis staat op het spandoek, maar dan zonder vinkje.



Ajax bevestigde onlangs de komst van Berghuis naar Amsterdam. ,,Ik ben 29 jaar en het was bekend dat ik graag nog een stap wilde maken. Belangrijk daarbij is dat ik mezelf sportief verder wil ontwikkelen”, zei de international over zijn overstap. ,,Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer erg op zoek naar de combinatie van spelen om prijzen, spelen in de Champions League en in beeld blijven bij Oranje. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt.”



Berghuis richtte deze week ook nog het woord tot de fans van Feyenoord waarbij hij aangaf trots te zijn op het feit dat hij 199 wedstrijden voor Feyenoord heeft gespeeld.