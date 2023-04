Feyenoord neemt met simpele zege op SC Cambuur opnieuw horde richting Coolsingel

met videoOok de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Cambuur is door Feyenoord weggestreept. De 0-3 winst, drie dagen na de slijtageslag tegen AS Roma, kwam met speels gemak tot stand. Er resteren nog vijf competitiewedstrijden voor de koploper.

Dat laatste kwartier, dat hadden Feyenoord en Cambuur ook schriftelijk af kunnen doen. Cambuur kon niets meer en Feyenoord vond het wel prima op weg naar AS Roma-uit donderdag in Italië.

Dat Feyenoord halverwege de winst niet al binnen had, was bijna een wonder. Oussama Idrissi miste twee grote kansen, Igor Paixão raakte de lat, Santiago Giménez schoot tegen de paal en Lutsharel Geertruida herhaalde dat kunstje nog eens kort voor rust. Trainer Arne Slot moet er van hebben gebaald, want een haastklusje in Leeuwarden tegen de hekkensluiter Cambuur was uiteraard meer dan welkom geweest.

Toch was het 0-1 voor de koploper in Leeuwarden. Een voorzet van Paixão werd matig weggewerkt door verdediger Floris Smand, waarna Giménez de bal via de paal achter keeper Robbin Ruiter wist te werken. Feyenoord hield in het vervolg de bijna gedegradeerde tegenstander in leven.

Record Giménez Santiago Giménez is in de geschiedenisboeken van Feyenoord beland. De 21-jarige spits opende de score in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur (0-1) en is nu de eerste speler van de club uit Rotterdam die in de competitie zeven uitduels op rij doel heeft getroffen.

Slot, die ten opzichte van de wedstrijd tegen AS Roma in de Kuip alleen Alireza Jahanbakhsh in had gewisseld voor Igor Paixão, hoopt na de pauze uiteraard dat zijn ploeg het klusje snel zou klaren.

Dat Sebastian Szymanski al snel de 0-2 maakte was een opluchting. De Pool rondde een voorzet van Idrissi keurig af nadat Trauner slim van de bal af was gebleven. Het was de beslissing, al zei Slot al vaker dat hij die conclusie pas trekt bij een ruimere marge. 3-0 werd het toen Calvin Mac-Intosch een bal achter zijn eigen keeper Ruiter knikte. De doelman had net een schot van Paixão gekeerd, maar de rebound van z’n eigen ploeggenoot was hem te machtig. De aanhang van Cambuur bleef ook na weer een nederlaag achter de ploeg staan.

Drie wissels

Slot haalde Geertruida, Paixão en Idrissi naar de kant. Jahanbakhsh, Dilrosun en Pedersen waren de vervangers. De wedstrijd kabbelde een beetje voort, al gaf Nijhuis de verdedigers Hancko en Hartman nog een gele kaart. Laatstgenoemde mist daardoor de ontmoeting met FC Utrecht van volgende week.

Nadat Slot al zijn wissels had ingebracht, bleef Orkun Kökçü nog op het kunstgras liggen. De enkelblessure van de aanvoerder leek mee te vallen, want de Turkse international speelde de wedstrijd gewoon uit. Dat was niet eens noodzaak, want ook met tien spelers had Feyenoord de overwinning wel over de streep getrokken.

Volledig scherm Santiago Giménez viert zijn goal. © Pro Shots

