Feyenoord onderzoekt beroep tegen forse UEFA-straf

met video Oranje­shirt weegt op dit moment nog te veel voor Cody Gakpo, ziet ook de bondscoach

De reeks van vier duels in de Nations League; Louis van Gaal gebruikt ze óók om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien in dit jaar van het WK. Tegen Wales kreeg gisteren Cody Gakpo een kans in de aanval. Zijn vroegtijdige wissel vertelde dat hij nog niet het stempel kan drukken dat op basis van zijn talent mag worden verwacht. Zag ook de bondscoach.

7:10