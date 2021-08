Feyenoord ontvangt wéér boete van UEFA na wangedrag deel van de fans

Slot ziet dat het met Feyenoord nog niet fantas­tisch gaat: ‘Maar eigenlijk ben ik daar blij om’

4 augustus Doorgaan ten koste van FC Luzern. Dat is logischerwijs het doel dat coach Arne Slot zichzelf en de spelers van Feyenoord oplegt, voorafgaand aan de wedstrijd van morgenavond in de Zwitserse stad. ,,Het zal veel beter moeten dan tegen FC Drita, dat lijkt me duidelijk. En ik heb ook sterk het idee dat we daarin gaan slagen.”