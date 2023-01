Feyenoord optimistisch over blessure David Hancko: ‘Maar we houden een slag om de arm’

De centrale verdediger voelde zich een dag na de bekerwedstrijd al een stuk beter en probeert zaterdag mee te trainen. Als de partij in en tegen Groningen toch nog te vroeg komt, lijkt er wel voldoende herstel richting de Klassieker over ruim een week in de uitverkochte Kuip. ,,De diagnose is dat het meevalt”, zegt trainer Arne Slot. ,,Maar we houden nog even een slag om de arm.”