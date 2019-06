Feyenoord presenteert 'jaren '60-thuisshirt'

PSV gaat de wilskracht van vertrek­kend aanvoerder Luuk de Jong missen

6:43 PSV’ers blijven anno 2019 meestal niet langer dan een jaar of vier, vijf bij de club. Een enkeling gaat over die termijn heen, maar veel spelers staan stukken korter onder contract. Luuk de Jong had een van de uitzonderingen kunnen worden en nog tot 2022 bij kunnen tekenen in Eindhoven.