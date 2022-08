Feyenoord presenteert nieuwe uittenue met traditionele rood-witte accenten

Voetbalpod­cast | ‘Sangaré, Guti en Veerman lijkt me Europees het middenveld voor PSV’

PSV speelt vanavond een van de belangrijkste wedstrijden het seizoen. In Glasgow moet de basis worden gelegd voor een seizoen in de Champions League. In de AD Voetbalpodcast blikt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels vooruit op dat duel. Wijffels bezocht afgelopen weekend Ibrox. Daarnaast bespreken ze de stand van Oranje in de Van-Gaal-O-Meter.

