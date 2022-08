Feyenoord raakt Fredrik Aursnes kwijt aan Benfica: Noor rondt transfer van 15 miljoen af

De Portugese topclub voldoet aan de vraagprijs die Feyenoord hanteert, waardoor de middenvelder Feyenoord na één seizoen gaat verlaten. Benfica betaalt 15 miljoen euro voor de controleur. Aursnes werd vorig jaar zomer voor 450.000 euro overgenomen van Molde FK en groeide in korte tijd uit tot onmisbare schakel in de ploeg van coach Arne Slot. De 26-jarige middenvelder speelde in totaal 49 wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij eenmaal scoorde en vier treffers voorbereidde.



In Portugal gaat Aursnes samenwerken met voormalig PSV-coach Roger Schmidt, die zich eerder deze zomer al versterkte met ex-Ajacied David Neres. Benfica is met twee overwinningen aan het nieuwe seizoen in Portugal begonnen en heeft bovendien goede papieren om zich via de play-offs te plaatsen voor de Champions League. Daarvoor verdedigt Benfica volgende week een 0-2 voorsprong tegen Dinamo Kiev.