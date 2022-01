Feyenoord richt pijlen op verdediger Philippe Sandler van Manchester City

De 24-jarige centrumverdediger speelde voor de winterstop bij het Franse Troyes. Dat huurcontract werd vorige week opgezegd. Sandler is contractspeler van Manchester City, maar daar komt de voormalig speler van Ajax (jeugd), PEC Zwolle en Anderlecht niet in de plannen van de Spaanse manager Pep Guardiola voor. De centrumverdediger maakte in 2018 de overstap van PEC naar Manchester City.

Mogelijk vertrek Ramon Hendriks

Feyenoord zoekt in de laatste linie nog een extra speler, de afgelopen week vastgelegde Jorrit Hendrix is in eerste instantie aangetrokken als middenvelder. In de Kuip is er ook aangeklopt voor verdediger Ramon Hendriks die zelden tot nooit aan spelen toekomt.



Mocht Sandler inderdaad komen dan is de kans groot dat Ramon Hendriks het seizoen elders kan afmaken, zoals hij dat vorig seizoen al deed bij NAC. Sparta is in dat geval een van de clubs die met een schuin oog kijkt naar de haalbaarheid van Hendriks.