Feyenoord slaat financiële slag met Castore als nieuwe kledingsponsor

Castore, dat eerdaags ook het Duitse Hamburger SV aan zich denkt te zullen binden, zal Feyenoord in vergelijking met Adidas ruim 2,5 miljoen per seizoen extra gaan opleveren. In totaal zou het de club tot 2029 zo’n vijftig miljoen kunnen opleveren. De Rotterdamse club wil geen commentaar op de uitgelekte deal geven, maar inmiddels is duidelijk dat Adidas recent is ingelicht door Feyenoord.