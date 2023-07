Feyenoord sluit trainingskamp in Oostenrijk af met nederlaag tegen Hoffenheim

Danilo mag zich dan in de belangstelling heugen van het Schotse Rangers FC; van invloed op zijn scoringsdrift heeft die interesse niet. De Braziliaan was zaterdag een van de doelpuntmakers namens Feyenoord in het met 4-2 verloren oefenduel met Hoffenheim. Komende weken zal blijken of de Braziliaan daadwerkelijk in De Kuip blijft.