Feyenoord toch niet naar Spanje voor oefenduel met Club Brugge

Onana wil af van etiket ‘verslaafde’: ‘Ik hoorde politie zeggen dat ik veel drugs gebruik’

Andre Onana heeft nog altijd het gevoel dat hij het etiket van ‘drugsverslaafde’ opgeplakt krijgt van sommige mensen. Dat zegt de doelman van Ajax in gesprek met The Guardian over zijn positieve test op het middel furosemide.

30 december