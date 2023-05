Feyenoord-trainer Arne Slot liet Bert Konterman schrikken: ‘Ik moest meteen aan Jaap Stam denken’

Huldiging Feyenoord op Coolsingel vandaag live te zien via onze site

De spelers van Feyenoord worden vandaag op de Coolsingel rond 12.00 uur gehuldigd. De huldiging is rechtstreeks via deze site te volgen. De verwachting is dat de spelers en staf rond het middaguur op het balkon van het stadhuis verschijnen om de kampioensschaal aan de tienduizenden aanwezige fans te tonen.