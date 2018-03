Feyenoord traint zonder Van Persie

Bergwijn, Kluivert, Vormer en Til in voorselectie Koeman

12:58 Bondscoach Ronald Koeman heeft Steven Bergwijn, Guus Til, Hans Hateboer, Marco Bizot, Ruud Vormer en Wout Weghorst opgenomen in de voorlopige selectie van 33 namen van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal. Oranje speelt op 23 maart in de Arena tegen de Engelsen en drie dagen later in het Zwitserse Genève tegen Portugal.