Feyenoord twee duels zonder Jørgensen, boete voor Clasie

De nummer 9 van Feyenoord reageerde zijn frustraties af met een trap in de knieholte van Tim Breukers. Scheidsrechter Jochem Kamphuis was dat ontgaan, maar na interventie van de VAR trok hij alsnog rood. Jørgensen, die net weer een basisplaats had afgedwongen, mist daardoor de duels met AZ (zaterdag in De Kuip) en NAC (woensdag 24 april in Breda).