Feyenoord twijfelt na Pratto-sof aan nut wintertransfers: ‘Niet echt succes gehad’

In het supportersblad Hand in Hand legt Arnesen uit hoe de Argentijnse spits in Rotterdam terecht kwam. ,,We hadden een stuk of drie kandidaten en zaten met het feit dat Nicolai Jørgensen en Róbert Bozenik geblesseerd waren’’, zegt de Deen. ,,Maar onze middelen waren zeer beperkt. Door het verhuren van meerdere spelers hadden we in de winter een klein beetje ruimte. Dick (Advocaat, red.) vond Prato uiteindelijk de beste keus. Zo zijn we dat gaan proberen.’’