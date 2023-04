Feyenoord verlaat met opgeheven hoofd Europa League: ‘We waren er zo ontzettend dichtbij’

Het Europese avontuur is voor Feyenoord geëindigd in Stadio Olimpico. De ploeg van Arne Slot verloor met 4-1 van AS Roma en ligt uit de Europa League. ,,Toen ik in de kleedkamer kwam baalde iedereen, maar ik gaf ook gelijk aan dat zondag weer een belangrijke wedstrijd wacht", zei aanvoerder Orkun Kökcü.

Want Feyenoord heeft nog alles om voor te spelen dit seizoen. Mochten de Rotterdammers zondag in eigen huis winnen van FC Utrecht, zetten ze een gigantische stap richting het kampioenschap. Maar de nederlaag tegen Roma was toch een bittere pil. Na de 1-1 van Igor Paixão mochten de Rotterdammers zelfs heel even dromen van de volgende ronde, maar door een laat doelpunt van Paolo Dybala werd het toch een verlenging.



,,Je weet dat het een moeilijke, maar vooral ook mooie wedstrijd kan worden. De sfeer en alles eromheen hoorde bij een topwedstrijd", zegt Kökcü bij Veronica, die Feyenoord pas bij een achterstand beter zag voetballen. ,,We hadden het af en toe moeilijk, maar bij vlagen hebben we ook goed gevoetbald. Alleen waren zij op sommige momenten net iets beter.”

Lange ballen

,,Vooraf was het niet zo afgesproken, maar ik had het gevoel dat we bij onze voorsprong te veel de lange bal gingen spelen", doelt Kökcü op de voordelige positie van de 1-0 overwinning in Rotterdam. ,,Toen die tegengoal viel, gingen we meer zelf voetballen en minder tegengehouden. Toen ging het beter.”

Feyenoord wacht zondag de volgende wedstrijd. Thuis tegen FC Utrecht kan een flinke stap gezet worden richting het kampioenschap. ,,Toen ik in de kleedkamer kwam baalde iedereen, maar ik gaf ook gelijk aan dat zondag weer belangrijk is en dat de focus snel daarop moet.”

Met opgeheven hoofd

Feyenoord-doelman Justin Bijlow moest in het Stadio Olimpico vier keer vissen. Daarbij was vooral de Romeinse 2-1 zuur, daarmee zorgde Paulo Dybala er namelijk in extremis voor dat het alsnog verlengen werd. ,,We waren er zo ontzettend dichtbij”, aldus Bijlow. ,,Het is lastig te zeggen waar het aan schortte. We hebben constant hoge druk gehouden, maar je moet het Roma nageven dat zij eigenlijk hetzelfde hebben gedaan.”

Het werd een verhit avondje in de Italiaanse hoofdstad. Met name voor rust waren er de nodige opstootjes, waarbij één van de assistenten van José Mourinho zelfs rood kreeg nadat hij Santiago Giménez tegen de grond werkte. ,,We hadden gezegd dat we het hoofd koel moesten houden. Dat is aardig gelukt, maar tegen het einde komer er meer frustratie. We hebben het allemaal goed gemanaged, maar daar koop je niks voor”, aldus de Feyenoord-doelman, daarbij doelend op de rode kaart die ook Giménez zelf nog kreeg in de verlenging.

Hoe Feyenoord de Europa League verlaat? ,,Ik kan wel zeggen met opgeheven hoofd, maar wat hadden we graag de halve finale bereikt. We zijn erg teleurgesteld, dat is logisch. Maar ik denk dat we als groep mentaal heel sterk zijn. Het is nu even kut, maar vanaf morgenochtend gaat de focus weer op FC Utrecht.”

Volledig scherm Justin Bijlow en David Hancko. © AP

Beluister hier onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze laatste voetbalvideo's