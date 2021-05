Feyenoord verreweg meest gebruikte clubnaam in wachtwoorden

De term Feyenoord wordt ongeveer drie keer zo vaak gebruikt als Ajax. Voetbalclubs en voetbalgerelateerde termen zijn bovengemiddeld populair, aldus VPNdiensten.nl. Het wachtwoord ‘feyenoord’ staat zelfs in de top 25 van meest gebruikte wachtwoorden in de onderzochte datalekken.

,,Clubliefde is mooi, maar voetbalfanaten moeten zich wel realiseren dat hun wachtwoord via de zogenaamde brute force-methode in een vingerknip gekraakt kan worden. Als we het hebben over wachtwoorden, gaat de zinsnede ‘Niets is sterker dan dat ene woord: Feyenoord’ dan ook zeker niet op”, aldus Abel Baas van VPNdiensten.nl met een knipoog.