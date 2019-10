Feyenoord wacht al 14 jaar op overwinning in Amsterdam

Beide ploegen kregen deze midweek een nederlaag te verwerken, toch was het verschil tussen Ajax en Feyenoord zelden zo groot. Met behulp van statistiekenbureaus Opta en Gracenote blikken we vooruit op de Klassieker van komende zondag in de Arena.

Amsterdamse scoringsdrift

Feyenoord zal al met weinig zelfvertrouwen richting de Johan Cruijff Arena reizen, de statistieken zullen daar weinig verbetering in brengen. Ajax won elf van de laatste dertien thuiswedstrijden tegen de Rotterdammers in de eredivisie (twee keer gelijk) en hield in zeven van die duels de nul.



Bovendien scoorden de Amsterdammers in hun laatste 20 thuisduels in de eredivisie telkens minimaal twee keer. De laatste keer dat Ajax een langere reeks neerzette was tussen januari 1972 en april 1973, met 21 thuiswedstrijden inclusief twee goals of meer.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD

Daarnaast kwam Ajax in 2019 al 54 keer tot scoren in thuiswedstrijden in de eredivisie, het hoogste aantal voor de Amsterdammers in een kalenderjaar sinds 2008. Toen werden over het gehele jaar 57 treffers in de Arena geproduceerd. Iemand die dat gat graag hoogstpersoonlijk zondag al zou willen dichten is Klaas-Jan Huntelaar, een van de meest succesvolle Ajacieden ooit tegen Feyenoord. In alle Klassiekers maakte Huntelaar tien doelpunten tegen de Rotterdammers. Alleen Piet van Reenen, Jari Litmanen (beiden twaalf) en Sjaak Swart (achttien) maakten meer goals namens Ajax tegen Feyenoord.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar juicht na een van zijn tien goals tegen Feyenoord, hier in 2008. Rechts een teleurgestelde Leroy Fer. © anp

Feyenoord aanvallend onmachtig

Feyenoord liet in vier van zijn vijf laatste eredivisieduels punten liggen. Verdedigend kent de formatie van Jaap Stam problemen, maar ook aanvallend is het dit seizoen ook karig. Feyenoord verzond dit eredivisieseizoen per wedstrijd gemiddeld 32 passes naar het strafschopgebied van de tegenstander, het laagste gemiddelde over een volledig seizoen voor de Rotterdammers dit decennium. Zelfs tijdens het rampseizoen 2010-2011 lag dit gemiddelde hoger met 34. Feyenoord eindigde toen als tiende op de ranglijst.

Een mogelijk opfleurende statistiek voor de Rotterdammers ligt bij de trainer. Als speler won Jaap Stam in alle competities al zijn drie wedstrijden tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena, telkens met PSV. Als trainer verloor Stam zijn enige optreden tegen de Amsterdammers, met PEC Zwolle op 13 maart van dit jaar: 2-1.

Kuyt & Kalou

Voor de laatste zege van Feyenoord in de Arena moeten we ver terug. Op 28 augustus 2005 pakten de Rotterdammers door doelpunten van Salomon Kalou en Dirk Kuyt een 1-2 zege in Amsterdam. Later dat seizoen won Feyenoord ook in de Kuip van de aartsrivaal (3-2). Het is nog altijd de laatste keer dat Feyenoord twee wedstrijden op rij in eredivisieverband van Ajax won.

De laatste jaren domineert Ajax in de eigen Arena de Klassieker. De grootste Amsterdamse zege deze eeuw dateert van 1 november 2009 toen Ajax met 5-1 won. Vorig seizoen was de wedstrijd al na zes minuten geen wedstrijd meer. Jeremiah St. Juste kreeg rood, Ajax won uiteindelijk eenvoudig met 3-0.

Volledig scherm Onder anderen Salomon Kalou en Dirk Kuyt vieren de laatste zege van Feyenoord in de Arena. © Pim Ras