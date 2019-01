Feyenoord walst Ajax plat: zeven feiten over deze Klassieker

Feyenoord bewees PSV vanmiddag een grote dienst door Ajax in een meeslepende klassieker gedesillusioneerd terug te sturen naar Amsterdam ( 6-2 ). Het duel in zeven feiten, met dank aan statistiekenbureaus Gracenote en Opta.

• Een achterstand bij rust in De Kuip betekent normaal gesproken einde verhaal voor Ajax. Voor de 19de keer moesten de Amsterdammers na de break in de achtervolging, en voor de 19de keer slaagde de club er niet in een achterstand om te buigen in een zege. Zes keer werd er een punt gepakt, dertien keer (inclusief vandaag) werd een achterstand bij rust Ajax fataal.

• Zo doelpuntrijk was een eerste helft tussen Feyenoord en Ajax zelden; de laatste keer dat we voor rust vijf doelpunten of meer zagen in een Klassieker, was op 22 oktober 1995. Ajax, getraind door Louis van Gaal en met grote namen als Litmanen, Kluivert, Van der Sar en Overmars, won toen met 2-4 in De Kuip na een 2-3 ruststand. Bij Feyenoord deden onder andere Ronald Koeman, Giovanni van Bronckhorst en Henrik Larsson mee.

Volledig scherm Aanvoerders Danny Blind en Ronald Koeman schudden elkaar de hand voor de Klassieker op 22 oktober 1995. © Pro Shots

• Voor de laatste keer dat Ajax in twee competitieduels op rij minstens vier tegengoals incasseerde moeten we nog verder terug in de tijd. Tussen eind februari en begin maart 1959 verloor Ajax van Elinkwijk (1-4 thuis) en Willem II (5-1 uit).

• Nog eentje uit de oude doos: Feyenoord maakte vandaag voor het eerst sinds 29 november 1964 meer dan vier goals tegen Ajax in een officieel duel. In die tijd werd Feyenoord nog gespeld als ‘Feijenoord’. Het werd liefst 9-4.

• De na dit seizoen afzwaaiende Robin van Persie legde vandaag een masterclass op de mat. Met twee goals vestigde hij bovendien een record - niemand ouder dan hij (35 jaar en 167 dagen) scoorde twee keer of meer in een Klassieker.

Volledig scherm Van Persie viert zijn fraaie 4-2. © BSR/SOCCRATES , BSR Agency

• Lasse Schöne bezorgde Feyenoord een beroerde start door al na acht minuten een vrije trap fraai achter Kenneth Vermeer te leggen. Een uitzondering is dat de laatste jaren niet - de laatste drie keer dat er in de Klassieker binnen tien minuten werd gescoord, was dat steeds uit een vrije trap en steeds van een Ajax-voet. In 2014 via Ricardo van Rhijn, in 2017 én vanmiddag via Schöne.

Volledig scherm Blind en Schöne vieren de 0-1. © BSR/SOCCRATES , BSR Agency

• De voor de winter zo betrouwbare achterhoede van Ajax is in 2019 zo lek als een mandje. In twee competitieduels kreeg de club er tien tegen. Dat is meer dan in de 17 duels voor de winterstop (8 tegendoelpunten).