Feyenoord wil na remise tegen Villarreal vaart maken met aantrekken volgende versterkingen

De oefenwedstrijd van Feyenoord tegen het Spaanse Villarreal is donderdagavond geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De Rotterdamse club hoopt nu snel zijn slag te slaan met het aantrekken van de beoogde volgende versterkingen: Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb) en Ayase Ueda (Cercle Brugge).

Het applausje naar de aanhang verraadt tevredenheid, direct na afloop van de wedstrijd Feyenoord-Villarreal. Vooraf was afgesproken dat Calvin Stengs dertig minuten mee zou doen tegen de Spaanse club. En in die periode had hij zich tweemaal goed laten zien. Vandaar de contente houding bij de nieuweling na het duel, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Een leep balletje op rechtsback Marcus Pedersen en een bekeken voorzet die uiteindelijk net te hoog bleek voor gelegenheidsspits Igor Paixão; het zijn deze donderdagavond de twee voornaamste wapenfeiten geweest van Stengs, die eerder in de week een vierjarig contract tekende in De Kuip.

De verwachting is dat de van Nice overgekomen en afgelopen seizoen aan Royal Antwerp uitgeleende buitenspeler zich komende zondag voor langere tijd kan manifesteren in Rotterdam. Dan is Benfica, de club van voormalig Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcu, de tegenstander in De Kuip.

Weinig verheffende eerste helft

Feyenoord, waar de naar Rangers FC vertrokken Danilo al niet meer van de partij was tegen Villarreal en ook Ezequiel Bullaude vanwege transferperikelen ontbrak, kon na afloop terugkijken op een weinig verheffende eerste helft waarin alleen Mats Wieffer (van dichtbij hoog over) en Quinten Timber (afstandsschot) echt gevaarlijk waren geweest.

Die mogelijkheden kwamen tot stand voordat Etienne Capoue kort voor rust de 0-1 aantekende in het halfgevulde Rotterdamse stadion, waar ook de deze week van interlandverplichtingen teruggekeerde spits Santiago Giménez vanaf de tribune toekeek.

Volledig scherm Alireza Jahanbakshs benut de penalty voor Feyenoord. © Pro Shots / Shane Winsser

In de betere tweede helft, waarin Feyenoord met een compleet nieuw elftal speelde, zorgde Alireza Jahanbaksh uit een strafschop voor de gelijkmaker. Het daaropvolgende offensief leverde vervolgens geen doelpunten meer op voor het elftal van Arne Slot. Sterker: het was aan inval-keeper Timon Wellenreuther te danken dat de Spanjaarden er in de slotfase niet met de winst vandoor gingen.

Liefst compleet richting Johan Cruijff Schaal

Details waren het uiteindelijk in een oefenwedstrijd, die sportief niets om het lijf had. Voor Feyenoord is het nu vooral van belang dat de volgende twee beoogde versterkingen, Luka Ivanušec en Ayase Ueda, snel aan de selectie worden toegevoegd. De verwachting is dat dit op korte termijn gebeurt, aangezien de Rotterdamse club het liefst compleet richting de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal toe wil werken.

