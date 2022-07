Feyenoord wint van Oostenrijkse kampioen, maar ziet Mats Wieffer op brancard veld verlaten

Een 1-2 overwinning in Anif tegen Red Bull Salzburg vijzelde het vertrouwen bij Feyenoord weer wat op. Dat aankoop Mats Wieffer schreeuwend van pijn op het veld lag en met de brancard moest worden afgevoerd was een fikse tegenvaller.

Met Justin Bijlow, Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi, Jorrit Hendrix, Alireza Jahanbakhsh, Fredrik Aursnes, Gernot Trauner, Patrik Wålemark, Danilo en aanvoerder Jens Toornstra stond er voor rust gewoon een sterk Feyenoord op het veld in het zonnige Anif. De Rotterdammers begonnen echter niet messcherp en Dijon Kameri zorgde al snel voor de 1-0 voor Red Bull Salzburg.

Maar in het vervolg had Feyenoord grotendeels de regie in handen. Alireza Jahanbakhsh en Fredrik Aursnes waren dichtbij de gelijkmaker, maar de Oostenrijkse kampioen bleef overeind. Red Bull Salzburg, dat in de ochtenduren met een ander deel van de selectie met 1-2 had verloren van Antwerp FC, moest echter toch de gelijkmaker toestaan. Jahanbakhsh was trefzeker. Een steuntje in de rug zal de international van Iran goed doen. Jahanbakhsh viel in zijn eerste seizoen in de Kuip uit de toon en Arne Slot zei een dag voor de wedstrijd in Anif nog dat hij goede hoop heeft dat de rechterspits veel beter voor de dag zal komen komend seizoen.

Slot liet Lutsharel Geertruida bij afwezigheid van Orkun Kökcü, die het trainingskamp ziek had verlaten eerder in de week, op het middenveld spelen. Het zorgde er meteen voor dat Jorrit Hendrix de noodoplossing als linksback werd.

Na rust bracht Slot elf nieuwe spelers binnen de lijnen. Over de tweede kern van de Rotterdammers is het vooral de vraag wie er überhaupt dicht bij de basiself kan komen. Zeker in de wetenschap dat Slot nog zeker zeven nieuwe spelers naar Rotterdam wil halen, is het voor de vooral jonge spelers en aankopen Mats Wieffer en Cole Bassett zaak snel aan te sluiten. Wieffer zal, indien de blessure inderdaad zo zwaar is als het deed aanzien, voorlopig worden teruggeworpen.

Dat Mo Taabouni, transfervrij overgekomen van AZ, met een schot in de korte hoek voor 1-2 zorgde was dan weer een meevaller. Tegenvaller was de aftocht van Mats Wieffer op de brancard, korte nadat bij Salzburg Samson Tijani zwaar geblesseerd was afgevoerd.

Feyenoord denkt snel over Javairo Dilrosun te beschikken. De aanvaller die bij Hertha BSC vandaan geplukt moet worden zal Slot meer mogelijkheden in zijn voorhoede moeten geven. Met Walemark, Danilo en Jahanbakhsh is de spoeling ook daar nog erg dun. Al liet Jahanbakhsh in Anif zien dat hij aan de beterende hand is. Robert Bozenik verving Wieffer. De Slowaakse spits mag, zoals bekend, de club al langer verlaten.