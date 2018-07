Feyenoord zonder Jørgensen op Open Dag

Van Bommel over PSV: 'Het kan er heel mooi uit zien'

18 juli ,,Dit is een tegenstander van formaat. Een Turkse topploeg waartegen je normaal gesproken een Europese topwedstrijd speelt", zei PSV-trainer Mark van Bommel over het oefenduel met tegenstander Galatasaray. ,,Als je dan dit laat zien, dan mag je daar tevreden over zijn", vond hij na de 3-1 zege van PSV in Montreux.