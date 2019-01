Feyenoorder St. Juste in belangstelling Zenit

Argentijnen bij Ajax Van de ‘spits die nooit omvalt’ tot Tagliafico

9:32 De 25-jarige Lisandro Magallán is de zesde Argentijn die via Ajax naam wil maken in Europa. De Argentijnse verdediger tekende een contract voor 4,5 jaar in Amsterdam. Deze vijf Argentijnen gingen hem voor: met wisselend succes.