FIFA doet proef met gele kaart voor trainer

Naast de test met gele kaarten voor coaches, gaan scheidsrechters ook strenger letten op het wisselen. Dat spelers niet met opzet heel langzaam het veld af gaan. In de toekomst mogen doelmannen wellicht ook hun medespelers aanspelen in het strafschopgebied bij de uittrap vanaf de grond.



Boban stelde in het interview ook dat de FIFA hard werkt om de videoscheidsrechter vlot te implementeren voor het WK in Rusland deze zomer. ,,Maar ook met videobeelden zullen scheidsrechters fouten maken. Waar eerst bij elke drie wedstrijden één duidelijke fout werd gemaakt, zal dit nu maar eenmaal voorkomen in negentien wedstrijden.''