Filmmakers smullen na 32 jaar nog altijd van docu over ADO-icoon Aad Mansveld: ‘Dit is Haagser dan Haags’

Een vroege dinsdagmiddag in de brasserie van wat tegenwoordig het Bingoal Stadion van ADO Den Haag heet. Een tafel, een laptop. Plus voormalig documentairemakers Rob Andeweg en Fons Pasteur, die hun werk van toen met de ogen van nu gaan bekijken. Voor de gelegenheid draagt Pasteur een ruim dertig jaar oud T-shirt van de Haagse vrijwilligersomroep Lokatel. Het onderstreept de trots op de pionierstijd van toen. Voor een lokale zender die maar zeven jaar bestond, is de naam Lokatel lang in het geheugen blijven hangen. Dat komt door stunts zoals bij het WK allround schaatsen in 1990 in Innsbruck.