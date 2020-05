Finale van ’73 was het einde van het grote Ajax: ‘We liepen naast onze schoenen’

Door Nik Kok



Van de finale weet Johnny Rep 47 jaar later nog dat zijn goal weliswaar een lucky was, maar dat zijn timing ‘toch ook best wel heel goed was hoor.’ ,,Zag ik net weer op mijn telefoontje. Ik weet die datum van de finale nooit helemaal precies. Ergens eind mei. En dan komt het toch weer ineens voorbij. Dat is toch leuk.”



Maar die kopgoal dus, die was zo goed getimed dat de vermaarde Italiaanse keeper Dino Zoff van Juventus zich erop verkeek. ,,Niet gek natuurlijk, die bal was gewoon bijna niet te pakken. Zelfs niet voor hem.” Gevolg van noest arbeidsethos op de training, zo blijkt. ,,We deden altijd eindeloos van die kopspellen. Acht tegen acht. Dan kreeg je ook weleens een beuk van Heinz Stuy, de keeper. M’n neus is er nog krom van. Maar goed, ik won vaak met mijn team.”

Quote Ik heb dat shirt recent nog verkocht trouwens. Ik geef daar niet veel om en ik kon er nog een aardig centje voor vangen. Johnny Rep.

De finale was na de goal van Rep niet veel soeps meer in Belgrado, waar de spelers van Ajax de avond ervoor nog uit de slaap werden gehouden door luidruchtige Italiaanse supporters. ,,Juventus kón gewoon niet meer na die goal van mij in de vierde minuut. Ze waren niet in staat om iets uit te richten tegen ons. Wij vonden het wel best. Stonden we daar na afloop in dat Juventus-shirt met die cup in de handen. We hadden net ervoor shirts gewisseld. Ik heb dat shirt recent nog verkocht trouwens. Ik geef daar niet veel om en ik kon er nog een aardig centje voor vangen.”

Arrogantie

De gewonnen wedstrijd tegen Juventus die de derde Europa Cup 1-winst in successie was voor de club, bleek zo ongeveer het eindpunt van de eerste grote gouden periode van Ajax. ,,Zeker na 1974 toen we met veel Ajacieden nog de WK-finale haalden tegen West-Duitsland werden we gewoon blasé. Je kan het ook arrogant noemen. Ik ook, dat durf ik wel toe te geven hoor. We hadden alles gewonnen wat er te winnen viel. Dan heb je niet altijd even zin in van die competitiewedstrijden tegen kleinere clubs. We gingen naast onze schoenen lopen.”



Er waren ook strubbelingen onderling. In het trainingskamp in De Lutte stemde de selectie van Ajax vóór het aanvoerderschap dat daardoor niet naar Johan Cruijff ging maar naar Piet Keizer. ,,Logisch wel”, zegt Rep. ,,Want Johan was al genoeg aanvoerder op het veld. Hij was al zoveel aan het praten, haha. Ik stemde ook voor Piet. Vond Johan niet leuk natuurlijk. Daarna ging hij naar Barcelona. Dat was misschien maar beter ook. Voor hem, voor iedereen. Ik kon geweldig met hem opschieten hoor. Vooral op het veld. We voelden elkaar perfect aan. Maar we hadden ook weleens knallende ruzie. Ik ben zelfs nog een keer een maand geschorst door een vechtpartijtje met hem. Nou goed: Johan dus weg, de trainer George Knobel was geen succes. Veel andere spelers gingen ook weg. Het was een gouden tijd maar het was gewoon over. Ook voor mij.”

In zulke goede teams als die van Ajax in de jaren zeventig speelde Rep daarna niet meer, maar bij Valencia had hij een fijne tijd en op Corsica bij Bastia zelfs een geweldige. ,,Met een eiland dat maanden feestvierde omdat we Europa in gingen. Ik heb toch heel aardige clubs gehad.”