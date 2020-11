Financiële schade voor sportsector loopt op tot 1 miljard euro

Dat doet in opdracht van het ministerie van VWS, sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten onderzoek naar de gevolgen van het coronavirus op de financiering van de sport en op het sport- en beweeggedrag van Nederlanders. Het Mulier Instituut heeft donderdag de tweede Monitor Sport en Corona naar de Tweede Kamer gestuurd.



In de zomer presenteerden de onderzoekers hun eerste bevindingen. Toen was de inschatting dat de schade voor de Nederlandse sport op dat moment 400 tot 600 miljoen euro bedroeg. Inmiddels is de financiële schade opgelopen tot bijna 1 miljard euro. Het totale omzetverlies voor de hele sportsector bedraagt 2,1 miljard, maar door kostenbesparingen en steunmaatregelen van de overheid wordt een deel daarvan opgevangen.