Fitte Martens voelt de druk op haar schouders

Volledig scherm Lieke Martens. © ANP De aanvalster speelde zondag tijdens haar rentree bij FC Barcelona direct weer negentig minuten. Een terugslag bleef uit en dus kan Martens in de finale van de play-offs tegen Zwitserland voluit gaan. Te beginnen vrijdag bij het eerste duel in De Galgenwaard.



,,Ik ben gelukkig niet zo vaak geblesseerd, dus het is voor mij ook afwachten hoe snel ik m'n ritme weer te pakken heb'', zegt Martens in het spelershome van FC Utrecht. ,,Ik heb hard gewerkt om er hier bij te zijn, ik voel me goed en fit. Zulke duels, waarin echt iets op het spel staat, zijn leuk om te spelen.''

Quote Heel Nederland denkt dat we het wel 'even' gaan doen. Maar zo werkt het niet. Lieke Martens Martens voelt de druk op haar schouders. De 25-jarige Limburgse blonk vorig jaar uit op het EK in eigen land, waar ze Oranje met haar dribbels en doelpunten naar de Europese titel leidde. Martens werd gekozen tot beste speelster van het toernooi en vervolgens ook tot beste voetbalster van Europa én de wereld.



,,Alles overviel me. Eerst werd ik gekozen tot de beste van het EK, dat was een mooi compliment. Daarna volgden die nominaties. Dat vond ik al super. Vervolgens won ik ze ook allebei. Er is sindsdien veel veranderd. Iedereen heeft ontzettend hoge verwachtingen van mij. Die heb van mezelf ook altijd al gehad, maar het is wel even wat anders als heel Nederland iets van je verwacht. Dat merk ik op en naast het veld.'''

Van tegenstanders krijgt Martens tegenwoordig vaak dubbele dekking. ,,Ik ben me ervan bewust dat ik mezelf moet doorontwikkelen, om bepaalde dingen anders te doen. Ik krijg minder ruimte. Tegenstanders weten dat als ik ga dribbelen, ik altijd de binnenkant op zoek. Er is veel voor me veranderd, maar ik zie daar ook een mooie uitdaging in om mezelf te ontwikkelen. En mijn teamgenoten kunnen ook helpen om me beter te laten voetballen.''

Volledig scherm De voetbalschoenen van Lieke Martens. © ANP

Aan de discussie over wie bij Oranje in de spits moet staan, Vivianne Miedema of Lineth Beerensteyn, waagt Martens zich niet. ,,Het zijn beiden prima spitsen met hun eigen kwaliteiten. Ik ben blij dat ik die keuze niet hoef te maken. De concurrentie binnen de groep is toegenomen, dat hebben we ook nodig om beter te worden.”

Als Europees kampioenen zijn de voetbalsters het aan hun stand verplicht om zich te plaatsen voor het WK. Maar makkelijk wordt het niet, benadrukt Martens. ,,Heel Nederland denkt dat we het wel 'even' gaan doen. Maar zo werkt het niet. Als je Europees kampioen bent, betekent dat niet dat je alle wedstrijden zomaar wint. De Zwitsers hebben een prima collectief, ze kunnen hartstikke goed verdedigen. We zullen ervoor moeten vechten.''

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@liekemartens) op 8 Nov 2018 om 10:05 PST

Volledig scherm Lieke Martens. © ANP

Volledig scherm 2018-10-09 18:04:37 VIBORG - Lineth Beerensteyn (L) viert de gelijkmaker met Lieke Martens in de halve finales van de play-offs van Denemarken tegen de Nederlandse voetbalvrouwen. ANP ANDRE WEENING © ANP