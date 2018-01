Florida-blog (4): Open trainingen ook over de grens groot PSV-goed

Hoe PSV in de competitie presteert, houdt hij goed in de gaten. 66 jaar geleden bestond de eredivisie in zijn huidige vorm nog helemaal niet en was PSV nog geen nationale topclub, zoals het nu ruim vier decennia is. In 1951 had niemand in Nederland kunnen vermoeden dat PSV zou uitgroeien tot de club die het geworden is.



Vooral dankzij Philips heeft PSV nationaal en internationaal enorme stappen kunnen zetten. Posma kan zich nog steeds nauwelijks voorstellen dat het bedrijf in Eindhoven een steeds kleinere rol is gaan spelen en niet eens meer op het shirt van PSV staat.