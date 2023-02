Fortuna-coach Velázquez wordt door Nijhuis naar tribune gestuurd, maar wil niet zeggen waarom

,,Het is moeilijk als je dan boven moet zitten", aldus de coach over zijn plek tussen het publiek. ,,Maar het gaat om de spelers. Het is jammer dat we de wedstrijd nog verliezen.”

Omstreden 1-1

De spelers van Fortuna waren bij de 1-1 van RKC niet te spreken over Nijhuis. RKC-doelman Etienne Vaessen ging een duel buiten zijn zestienmetergebied nogal wild aan, maar er werd niet gefloten. Aan de overkant scoorde Michiel Kramer. De VAR bekeek de beelden, maar zag er niets in. ,,Over dat moment kan ik nu nog niets zeggen. Ik spreek doorgaans niet over scheidsrechters na de wedstrijd, of we nu winnen of verliezen. We kunnen het ook niet veranderen, we feliciteren RKC Waalwijk”, aldus Velázquez.