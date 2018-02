Fortuna raakt nog meer achterop

Het was de vierde nederlaag op rij voor Fortuna. De Limburgse club heeft nu een achterstand van vijf punten op koploper NEC en achtervolger Jong Ajax (minder doelsaldo). NEC won donderdag al van Jong PSV (2-0). Jong Ajax, dat niet kan promoveren, speelde vrijdag met 2-2 gelijk tegen Telstar. Eind januari was Fortuna nog de aanvoerder van de ranglijst.



Fredy Druijf en Owen Wijndal maakten vanavond de doelpunten voor Jong AZ, dat op de 17de plaatst staat. Aanvoerder Perr Schuurs van Fortuna moest in blessuretijd nog van het veld af met een rode kaart. De verdediger haalde een doorgebroken speler neer.



Bij de beloftenploeg uit Alkmaar speelde Ron Vlaar een uur lang mee. De 32-jarige verdediger is hersteld van een blessure en moet wedstrijdritme opdoen. Het was overigens het debuut voor Vlaar in de Jupiler League. Eerder kwam hij uit in competities als de Premier League, eredivisie, Europa League en als international op het EK en WK voetbal. Hij kan nu de eerste divisie toevoegen aan dat lijstje.



FC Emmen blijft het goed doen. De Drenten wonnen met 0-1 bij Go Ahead Eagles dankzij een doelpunt van Alexander Bannink. Emmen staat op de vierde plaats en heeft nog maar een achterstand van drie punten op Fortuna.